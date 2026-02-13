Francesca Lollobrigida choc sul figlio dopo la vittoria alle Olimpiadi

Francesca Lollobrigida si commuove davanti alle telecamere dopo aver vinto l’oro nei 5000 metri a Milano-Cortina, lasciando trasparire tutta la gioia e la fatica di un’impresa arrivata al termine di una gara dura e combattuta.

Il sorriso di Francesca Lollobrigida illumina ancora il ghiaccio di Milano-Cortina. Dopo il secondo oro olimpico, conquistato nei 5000 metri, la campionessa azzurra si è lasciata andare a un’esultanza carica di emozione, consapevole di aver scritto un’altra pagina memorabile per lo sport italiano. Un trionfo che arriva dopo settimane di tensione, sacrifici e una pressione mediatica che non sempre si è trasformata in applausi. La pattinatrice romana, già protagonista nei 3000 metri, ha dimostrato una solidità tecnica e mentale fuori dal comune. La sua gara è stata un crescendo, una progressione impeccabile che ha messo in fila le avversarie e ha consegnato all’Italia una medaglia dal peso specifico enorme.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La squadra italiana torna a festeggiare con un oro in più.

Francesca Lollobrigida si aggiudica il secondo oro alle Olimpiadi nel pattinaggio di velocità.

