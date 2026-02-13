Francesca Albanese denuncia di essere accusata da tre governi europei, che sostengono abbia fatto dichiarazioni non sue e con una fermezza che non è mai stata usata nei confronti di gruppi come Hamas, responsabili di aver ucciso oltre 20 persone.

« Tre governi europei mi accusano, sulla base di dichiarazioni che non ho mai rilasciato, con una virulenza e una convinzione che NON hanno MAI usato contro coloro che hanno massacrato più di 20.000 bambini in 858 giorni ». Su X Francesca Albanese risponde agli attacchi di Italia, Francia e Germania dopo le frasi su Israele e il sistema «nemico dell’umanità». Mentre tra i paesi che hanno chiesto le dimissioni dall’Onu c’è l’Austria, non risulta che Roma nell’occasione si sia espressa. «Nemico dell’umanità». «Non ho mai detto che Israele è nemico dell’umanità», ha spiegato Albanese ieri a Piazza Pulita.🔗 Leggi su Open.online

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, accusandola di aver detto che Israele è “il nemico comune dell’umanità”.

La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Francesca Albanese: Tre governi mi accusano con una convinzione mai usata contro Israele; Bonelli: contro Albanese una campagna costruita su un video manipolato. Governo francese chieda scusa; Trump al presidente Herzog: dovrebbe vergognarsi per non aver dato la grazia a Netanyahu - Gli Emirati mandano 7.300 tonnellate di aiuti umanitari a Gaza; La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese. L’Onu deve fare di più: rimuoverla dal mandato per ripristinare i propri standard fondamentali di integrità e imparzialità e la credibilità stessa delle Nazioni Unite – Israele.net.

Francesca Albanese: «Tre governi mi accusano con una convinzione mai usata contro Israele»«Tre governi europei mi accusano, sulla base di dichiarazioni che non ho mai rilasciato, con una virulenza e una convinzione che NON hanno MAI usato contro coloro che hanno massacrato più di 20.000 ba ... open.online

Francesca Albanese, relatrice speciale ONU su Palestina e Israele: chi è, età, carriera, polemiche e cosa rischia oraNegli ultimi mesi il suo nome è comparso ovunque: comunicati diplomatici, talk show, editoriali.Francesca Albanese è la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati dal 19 ... alphabetcity.it

“Le posizioni di Francesca Albanese nel suo ruolo di relatrice speciale dell’Onu non rispecchiano quelle del governo italiano. I suoi comportamenti, le sue affermazioni e iniziative non sono adeguate all’incarico che ricopre all’interno di un organismo di pace e - facebook.com facebook

Roma e Berlino contro Francesca Albanese. Barrot e l’ombra lobby israeliane. @rantoniucci x.com