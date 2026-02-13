Francesca Albanese | Tre governi mi accusano con una convinzione mai usata contro Israele

Francesca Albanese denuncia di essere accusata da tre governi europei, che sostengono abbia fatto dichiarazioni non sue e con una fermezza che non è mai stata usata nei confronti di gruppi come Hamas, responsabili di aver ucciso oltre 20 persone.

« Tre governi europei mi accusano, sulla base di dichiarazioni che non ho mai rilasciato, con una virulenza e una convinzione che NON hanno MAI usato contro coloro che hanno massacrato più di 20.000 bambini in 858 giorni ». Su X Francesca Albanese risponde agli attacchi di Italia, Francia e Germania dopo le frasi su Israele e il sistema «nemico dell’umanità». Mentre tra i paesi che hanno chiesto le dimissioni dall’Onu c’è l’Austria, non risulta che Roma nell’occasione si sia espressa. «Nemico dell’umanità». «Non ho mai detto che Israele è nemico dell’umanità», ha spiegato Albanese ieri a Piazza Pulita.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

La Francia contro Francesca Albanese, la replica della relatrice Onu: “Mai detto ciò di cui mi accusano” | VIDEO

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, accusandola di aver detto che Israele è “il nemico comune dell’umanità”.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: “Da lei parole oltraggiose su Israele”. Lei: “Mai detto le cose di cui mi accusano”

La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi.

