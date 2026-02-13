Francesca Albanese, docente e attivista italiana, ha deciso di rispondere alla Francia dopo essere stata accusata di aver diffamato il governo israeliano con alcune sue dichiarazioni, che secondo Parigi sarebbero state manipolate in un video, ma Albanese insiste che si tratta di un’interpretazione errata di sue parole e che l’accusa si basa su una frase che non ha mai pronunciato.

Quanto detto dal ministro francese Jean-Noel Barrot è “falso” e “diffamatorio”. Così Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, replica alle accuse che le sono arrivate dalla Francia e dal governo di Parigi, che ne chiede le dimissioni. Barrot l’ha accusata di antisemitismo per “una cosa che non ho detto”, afferma Albanese, che parla di un video manipolato e tagliato ad arte da un’organizzazione filo-israeliana. Intanto però anche il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, condanna le sue dichiarazioni chiedendone le dimissioni. Francesca Albanese risponde alla Francia Frasi su Israele, accuse basate su un video "manomesso" Anche la Germania contro Albanese Bonelli difende Albanese Francesca Albanese risponde alla Francia “Tutto ciò che è stato detto di me è falso, quindi è diffamatorio“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Francesca Albanese risponde alla Francia dopo l'accusa per le frasi su Israele, "diffamata, video manipolato"

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi, ha risposto alle accuse provenienti da Francia e Germania, spiegando che il video diffuso online è stato manipolato e che non ha mai pronunciato quelle parole contro Israele.

La relatrice dell’ONU, di origini albanesi, ha accusato la Francia di aver manipolato le cose.

