Francesca Albanese ha spiegato oggi, durante l’Al Jazeera Forum, che un video di ventidue secondi è stato estratto e manipolato da una clip originale di oltre quattro minuti per distorcerne il senso. La causa di questa modifica sembra essere la volontà di influenzare l’opinione pubblica, mentre un dettaglio che fa la differenza è il modo in cui le sue parole sono state tagliate e riadattate per sembrare una dichiarazione diversa.

Ventidue secondi di video contro gli oltre quattro minuti di clip originale. Così le parole di Francesca Albanese, pronunciate in occasione dell’Al Jazeera Forum, sono state manipolate e diffuse online. A rilanciare il video “manomesso”, come ha denunciato la stessa relatrice speciale Onu, che ha poi portato il ministro degli Affari esteri francese, Jean-Noël Barrot, ad accusarla di antisemitismo chiedendone le dimissioni, il direttore di Un Watch, il canadese Hillel Neuer. Facendo il confronto tra il video originale e quello tagliato, le parole di Albanese assumono tutto un altro significato e la lettura che ha portato anche la Germania ad accodarsi all’accusa francese, che accusava la relatrice Onu di aver definito il popolo israeliano “nemico dell’umanità”, non resta più in piedi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Albanese, il video-confronto tra la clip manipolata e quella originale: ecco cosa ha detto veramente

Approfondimenti su francesca albanese

La Francia si è scagliata contro Francesca Albanese dopo le sue dichiarazioni su Israele.

Ultime notizie su francesca albanese

Argomenti discussi: Francia. Il video usato da Barrot per chiedere le dimissioni di Francesca Albanese è stato manipolato; Francesca Albanese: La Francia mi accusa con un video manipolato. Chieda scusa; Francesca Albanese: La Francia ha chiesto le mie dimissioni per cose mai dette, video manipolato; Francesca Albanese: Non ho mai detto che Israele è il nemico dell’umanità. La Francia si scusi.

