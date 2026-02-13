Francesca Albanese delegittimata | si usa la forza quando non si può contestare nel merito

Francesca Albanese viene delegittimata in modo evidente, perché chi non riesce a controbattere nel merito ricorre alla forza. La sua denuncia, infatti, viene considerata insostenibile non per i contenuti, ma perché ha iniziato a fare nomi, spostando così l’attenzione dai fatti alle persone. È un passaggio che molti osservano come il segnale di una strategia di difesa troppo debole per affrontare questioni delicate.

di Serena Poli C’è un momento preciso in cui una denuncia non è più tollerabile: non quando è dura, non quando usa parole forti o scomode, ma quando comincia a fare nomi. La vicenda di Francesca Albanese mostra questo aspetto in maniera chiara. Lo scontro comincia sul linguaggio: quando nei suoi rapporti compare il termine “ genocidio ”, la reazione è soprattutto politica. Ci sono critiche sul metodo e richieste di non usare quella parola, quasi come se fosse un marchio registrato, inutilizzabile in riferimento ad altre popolazioni. Infine, arrivano le accuse di parzialità, che appaiono oltremodo ridicole: il suo mandato ufficiale presso l’Onu è di “Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

