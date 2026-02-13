Francesca Albanese | Contro di me dette cose diffamatorie Mi sento sostenuta dall’Onu

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi, risponde alle richieste di dimissioni arrivate da Parigi e Berlino, accusando i due governi di aver diffamato il suo operato con affermazioni diffamatorie e ingiuste. Albanese spiega di sentirsi sostenuta dall’Onu e di aver subito attacchi personali motivati da posizioni critiche sulla sua attività. Nella sua replica, ha anche evidenziato come le accuse siano state portate avanti senza prove concrete e con intenti politicizzati.

Francesca Albanese replica a Parigi e Berlino che chiedono le sue dimissioni da relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi. La giurista e esperta di diritto internazionale ha definito “ gravissimo ” quello che ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot. “È un attacco senza precedenti sulla base di informazioni non veritiere contro un esperto tecnico delle Nazioni Unite che comunque ha un alto rango all’interno del sistema, chiedendone addirittura le dimissioni. E tutto ciò che è stato detto di me è falso, quindi è diffamatorio “, ha affermato Albanese, ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita, su La7. 🔗 Leggi su Lapresse.it

