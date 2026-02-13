Frana di Niscemi Tansi | Non è abusivismo ma clima che cambia servono politiche di difesa del suolo

Carlo Tansi, ex capo della Protezione civile calabrese, spiega che la frana di Niscemi non deriva da abusivismo, ma dal cambiamento climatico. Secondo lui, il problema reale sta nelle variazioni climatiche che indeboliscono il suolo, e non nelle costruzioni irregolari. Nei giorni scorsi, il territorio ha subito piogge intense, che hanno peggiorato la stabilità delle colline. Tansi sottolinea come siano necessarie nuove politiche per proteggere il suolo e prevenire simili disastri in futuro.

«Questa volta l’abusivismo non c’entra nulla». A chiarirlo è il geologo ed ex capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi, intervenendo sulla frana che ha colpito Niscemi, riportando l’attenzione su cause storiche e climatiche spesso ignorate nel dibattito pubblico. Secondo Tansi, si tratta di un movimento franoso noto da secoli. «È una frana di cui si avevano notizie storiche già dal 1790 », spiega, ricordando come il dissesto avesse già mostrato segnali di riattivazione nel 1997, quando lo stesso Tansi si recò a Niscemi per studiarlo nell’ambito di un progetto di ricerca del Cnr. La memoria della Terra «Non dimenticherò mai – racconta – un uomo molto anziano che, guardando la sua casa lesionata e sgomberata, mi disse: “Da quando sono nato non avevo mai visto nulla di simile”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La frana di Niscemi ha riacceso il dibattito sulla gestione del territorio in Italia.

La frana a Niscemi ha causato l'evacuazione di circa 1.

