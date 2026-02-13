Frana Arenzano il giorno dell’esplosivo con stop ai treni | orari

Arenzano, oggi, le operazioni di sminamento si sono intensificate a causa della frana che da settimane blocca la strada Aurelia, costringendo i treni a fermarsi e creando disagi per i pendolari. La presenza di esplosivi è stata confermata dalle autorità, che hanno deciso di intervenire per mettere in sicurezza l’area prima di ripristinare il traffico. La corsa contro il tempo si concentra sulla detonazione controllata, prevista nel pomeriggio, mentre gli orari dei treni sono stati sospesi fino a nuovo avviso.

Arenzano, Frana e Corsa Contro il Tempo: Esplosivi e Allerta per la Milano-Sanremo. Ad Arenzano, in Liguria, una frana che da settimane blocca la via Aurelia raggiungerà oggi il suo momento cruciale. Alle 13:30 è prevista una delicata operazione di esplosione controllata, con l’utilizzo di micro-cariche per rimuovere un masso di oltre 2.000 tonnellate, alto come un palazzo di quattro piani. L’intervento comporterà la sospensione temporanea del traffico ferroviario e ha posto le autorità di fronte a una sfida logistica complessa, aggravata dall’imminente passaggio della Milano-Sanremo. L’Operazione di Disinnesco e le Misure di Sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi, venerdì 13 febbraio 2026, le squadre di tecnici stanno facendo esplodere la frana che blocca la via Aurelia ad Arenzano dal 25 gennaio, causando la sospensione del traffico ferroviario e veicolare.

Domani ad Arenzano si userà l’esplosivo per mettere in sicurezza la frana che blocca la via Aurelia dal 25 gennaio.

