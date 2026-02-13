Frana a Marina di Vietri | gli sgomberi delle famiglie salgono a 5 tecnici al lavoro

A Marina di Vietri, cinque famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro case dopo la frana avvenuta ieri pomeriggio, causata dal distacco di una porzione di costone sotto la SS163. I tecnici sono al lavoro per valutare la stabilità della zona e mettere in sicurezza l’area, mentre i vigili del fuoco di Salerno continuano a monitorare la situazione. I detriti hanno invaso anche la via Madonna, rendendo difficile il passaggio e complicando gli interventi.

Continua l'impegno dei vigili del fuoco di Salerno a fronte della frana registrata ieri a Vietri sul Mare: i caschi rossi sono intervenuti dal pomeriggio, dopo il distacco dal costone sottostante la SS163 che ha danneggiato le reti metalliche di protezione e invaso con detriti via Madonna. Una frana ha danneggiato alcuni edifici nella frazione Marina di Vietri sul Mare (Salerno); una famiglia è stata sgomberata, non risultano feriti. I droni dei vigili del fuoco monitorano il fronte dello smottamento. Chiusa in quel tratto la statale 163 Amalfitana. I Vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti ieri pomeriggio a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per una frana staccatosi dal costone. Frana sull'abitato di Marina, chiusa al traffico la statale Amalfitana. Domani vertice dal Prefetto.