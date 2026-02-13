Frana a Formello un morto e due feriti per il crollo parziale di una palazzina | nel mirino le forti piogge

Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite a Formello, vicino Roma, dopo il crollo parziale di una palazzina causato dalle intense piogge di ieri sera. La frana, che ha coinvolto un costone sovrastante l'edificio, ha provocato il crollo improvviso, travolgendo l’appartamento e lasciando dietro di sé un bilancio pesante. Le forti precipitazioni degli ultimi giorni avevano già messo in allerta, ma questa volta la massa di fango e detriti ha avuto la meglio, portando alla tragedia. Un soccorso tempestivo ha estratto i feriti, mentre la vittima, un uomo di

Un uomo è morto in casa, vicino Roma, per la frana di un costone che ha coinvolto la sua abitazione. È accaduto nella tarda serata di ieri nel comune di Formello. La vittima aveva 58 anni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Cassia. Le piogge A quanto ricostruito, una parte di costone è frenato probabilmente per le copiose piogge degli ultimi giorni e i detriti hanno travolto una palazzina di tre piani. Altri due condomini sono stati rimasti feriti e portati in ospedale, in codice giallo. Non sarebbero in gravi condizioni. Il crollo del muro di contenimento è avvenuto ieri sera, intorno alle 22. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Una frana ha travolto una palazzina a Formello, vicino Roma, causando un morto e due feriti a causa delle forti piogge che hanno aggravato la situazione.

A Formello, un muro di contenimento si è sgretolato sulla palazzina di via delle Vigne a causa delle forti piogge di ieri sera, provocando la morte di un uomo e il ferimento di due persone, tra cui una donna che si trovava nell’appartamento sottostante.

