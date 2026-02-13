Formula1 Antonelli il più veloce in Bahrain

Kimi Antonelli ha segnato il miglior tempo nei test in Bahrain, causando sorpresa tra gli appassionati di Formula 1. La giornata si è conclusa con la Mercedes in evidenza, dopo che George Russell aveva aperto le danze con il miglior tempo al mattino. Antonelli, giovane talento italiano, ha fatto registrare un 1:33, dimostrando di essere in forma e pronto a sfidare i più esperti.

Roma, 13 feb. (askanews) – La prima parte dei test in Bahrain si chiude nel segno della Mercedes. Dopo la prima posizione agguantata da George Russell al mattino, è Kimi Antonelli a registrare la migliore prestazione, un 1:33.669 che rappresenta il tempo in assoluto più veloce dei primi tre giorni di prove. Per il bolognese, finalmente, anche un chilometraggio significativo dopo i problemi tecnici dei giorni scorsi: 61 i giri incamerati nel pomeriggio, più del day-1 e del day-2 messi insieme. Terza posizione per Lewis Hamilton, che ottiene il suo miglior tempo al mattino, mentre al pomeriggio simula un GP (programma eseguito peraltro in maniera simile da Charles Leclerc ieri): il britannico resta a piedi a dieci minuti dal termine, ma non c'è nessun problema tecnico rilevante sulla struttura della SF-26.

