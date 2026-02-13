A Formello, alle porte di Roma, un muro di contenimento crolla sotto la pioggia battente e travolge una palazzina, uccidendo un uomo di 58 anni. Il sindaco della zona, Marco Rossi, ha definito l’accaduto “una tragedia” e ha spiegato che le autorità stanno verificando eventuali responsabilità legate alla mancanza di interventi di manutenzione sul muro.

C’è una vittima a Formello, alle porte di Roma, dopo un crollo di un muro di contenimento dovuto al maltempo. Il sindaco di Formello, Gian Filippo Santi, ai microfoni del Tg2000: “Era una persona stimata, era il macellaio del Paese, tutti lo ricordano con affetto. È stata veramente una tragedia. Sicuramente ci ha messo del suo l’acqua copiosa che è venuta giù in questi giorni. C’erano state delle avvisaglie, sabato infatti era stato fatto già un intervento da parte dei Vigili del Fuoco e della nostra Polizia municipale. Era stata inibito il passaggio pedonale intorno alla palazzina, però purtroppo non è stata sufficiente. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Formello, crollo muro su una palazzina. Morto 58enne. Sindaco: “Una tragedia”

