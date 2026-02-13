Formello crolla muro di contenimento Morto un uomo

A Formello, un uomo ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti dopo che un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato, probabilmente a causa delle recenti forti piogge che hanno indebolito la struttura. Un camion che transitava nella zona ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato i soccorsi. La zona è stata immediatamente isolata mentre i vigili del fuoco lavorano per rimuovere i pezzi di muro pericolanti.

A nord di Roma, a Formello, il crollo di un muro di contenimento provoca una vittima e due feriti. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Formello, crolla muro di contenimento. Morto un uomo Muro di contenimento crolla su una palazzina a Formello (Roma): uomo muore in casa A Formello, nel comune di Roma, un uomo di 58 anni è morto nella sua casa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, quando un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato e ha travolto l'intera abitazione, provocando il crollo che ha sepolto l’uomo sotto le macerie. Formello, crolla muro di contenimento. Morto un uomo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Muro di contenimento crolla su una palazzina a Formello (Roma): uomo muore in casa; Il muro di contenimento crolla sulla palazzina sottostante, muore Umberto D'Errico; Formello, muro crolla e travolge una casa: un uomo muore sotto le macerie; Formello, muro crollato su una palazzina: muore il 58enne Umberto D'Errico. Due feriti. Formello, crolla un muro di contenimento e sfonda la parete di una casa: un mortoIl costone di contenimento lungo la rampa al numero 58 di via Nazario Sauro a Formello ha ceduto a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Il crollo è avvenuto poco prima delle 23.00 di eiri sera. rainews.it Maltempo a Roma, crolla un muro di contenimento su una palazzina a Formello: un morto e due feritiCrolla muro a Formello, travolta palazzina: morto Umberto D'Errico, due feriti e dieci evacuati dopo il cedimento causato dalle piogge. blitzquotidiano.it #Tg2000 - #Formello, crolla muro di contenimento. Morto un uomo #13febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com Formello, crolla un muro di contenimento e travolge una palazzina: un morto La scorsa notte un muro di contenimento a via Nazario Sauro è crollato travolgendo il piano terra di un appartamento, probabilmente a causa delle forti piogge di ieri. L'uomo che si tr - facebook.com facebook