Formello, crolla muro di contenimento. Morto un uomo

A Formello, un uomo ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti dopo che un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato, probabilmente a causa delle recenti forti piogge che hanno indebolito la struttura. Un camion che transitava nella zona ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato i soccorsi. La zona è stata immediatamente isolata mentre i vigili del fuoco lavorano per rimuovere i pezzi di muro pericolanti.

A Formello, nel comune di Roma, un uomo di 58 anni è morto nella sua casa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, quando un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato e ha travolto l'intera abitazione, provocando il crollo che ha sepolto l’uomo sotto le macerie.

