Forlimpopoli al via il progetto ’Sere Sicure’

A Forlimpopoli, questa sera prende il via il progetto ’Sere Sicure’, che prevede il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine durante le serate di festa, mercatini e eventi culturali nel centro storico, per garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini e ai visitatori.

Le serate di festa, i mercatini e gli appuntamenti culturali che animano piazze e vie del centro avranno un presidio in più. A Forlimpopoli la giunta ha approvato il progetto ‘ Sere Sicure 2026 ’, un piano che rafforza la presenza della Polizia Locale nelle ore serali e notturne e accompagnerà tutti gli eventi cittadini fino a dicembre. Il via libera arriva a pochi giorni dalla firma in Prefettura del patto per il ‘Controllo di vicinato’ e si "inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla sicurezza urbana, intesa come bene pubblico legato alla vivibilità, al decoro e alla coesione sociale", spiega l’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

