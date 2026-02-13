Forlì missione compiuta Rilancio con il gol dell’ex

Forlì ha battuto il Pontedera 2-0, grazie al gol decisivo dell’ex Menarini nel secondo tempo. La partita si è sbloccata dopo un inizio equilibrato, quando Menarini ha sfruttato un’azione di contropiede al 20’ minuto, lasciando il pubblico locale entusiasta. La squadra di casa ha poi controllato il gioco e ha chiuso la partita con un’altra rete di Farinelli al 75’, consolidando così la vittoria e i tre punti in classifica.

FORLì 2 PONTEDERA 0 FORLÌ (4-3-3): Martelli; Mandrelli (12' st Onofri), Elia, Palomba, Cavallini; De Risio, Menarini, Scaccabarozzi (35' st Ilari); Macrì (32' st Selvini), Trombetta, Farinelli (35' st Zagre). A disp.: Veliaj, Calvani, Rossi, Ripani, L. Saporetti, Greco, Spinelli, Giovannini, Coveri, Berti. All.: Miramari. PONTEDERA (3-5-2): Saracco; Leo (17' st Vitali), Piana, Sapola; Cerretti, Kandie (1' st Paolieri), Caponi, Manfredonia, Rajchev (1' st Emmanuello); Yeboah (30' st Bucancil), Buffon. A disp.: Biagini, Strada, Giacomelli, Pietrelli, Lugano, Wagner, Beghetto, Fancelli. All.: Miftah (Banchieri squalificato).