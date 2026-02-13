Forbidden fruit anticipazioni dal 14 al 20 febbraio 2026 | conflitti tra Sahika e Zehra

Forbidden fruit, anticipazioni dal 14 al 20 febbraio 2026: conflitti tra Sahika e Zehra Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 14 al 20 febbraio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Sahika e Zehra si scontreranno ancora una volta, questa volta per un motivo che mette in crisi anche le alleanze di lungo corso, a causa di un malinteso che rischia di distruggere tutto quello che hanno costruito.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 14 al 20 febbraio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troveremo i conflitti tra Sahika e Zehra, che porteranno a un malore della domestica Aysel. Ma cosa accadrà? Scopriamo in dettaglio le trame settimanali Forbidden fruit. Anticipazioni Forbidden fruit: clima teso tra Sahika e Zehra. La situazione tra Sahika e Zehra è tutt'altro che distesa. Quando la Ekinci scopre che la figlia maggiore di Halit ha partecipato alla festa organizzata da Yildiz, perde il controllo e si scaglia contro di lei.