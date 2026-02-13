Forbidden fruit 3 replica puntata del 13 febbraio in streaming | Video Mediaset

Il 13 febbraio, Forbidden Fruit 3 torna in streaming con una nuova puntata, portando avanti il dramma dei personaggi. Zehra si infuria e si confronta con Akin, accusandolo di averle ingannato sulla pubblicazione del suo libro. La scena si svolge in un momento di grande tensione, con Zehra che si sente tradita e decide di affrontare direttamente Akin, mettendo in discussione la loro collaborazione.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 13 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Zehra, travolta da rabbia e frustrazione, affronta Akin, convinta di essere stata truffata sulla pubblicazione del suo libro. Dopo una telefonata concitata, scopre che le copie sono davvero in stampa e, sollevata, corre a informare la famiglia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 9 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

