Fontana infinita | argento nei 500 a Milano Cortina 2026 e record eguagliato

Arianna Fontana conquista l’argento nei 500 metri femminili a Milano Cortina 2026, eguagliando il record di medaglie olimpiche italiane nel short track. La campionessa valtellinese, che aveva già portato a casa l’oro nella staffetta mista due giorni fa, ha ottenuto questo risultato forte di una corsa molto tattica e di una finale combattuta fino all’ultimo metro, distinguendosi per la sua velocità e determinazione.

Fatta la storia. Arianna Fontana continua a scrivere la storia dello sport italiano. Nella prima serata di finali individuali dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, a due giorni dall'oro conquistato trascinando la staffetta mista azzurra, la campionessa valtellinese ha aggiunto un altro capitolo leggendario alla sua carriera: argento nei 500 metri femminili. Per la trentacinquenne si tratta del quinto podio olimpico consecutivo su questa distanza, dopo il bronzo di Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010, l'argento di Olimpiadi Invernali di Sochi 2014 e i due ori conquistati a Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 e Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.