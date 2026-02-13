Fondi ai piccoli Comuni Giani | La Toscana deve crescere tutta insieme

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato che i fondi destinati ai piccoli Comuni saranno incrementati per favorire la rigenerazione delle aree più svantaggiate, sottolineando che “la Toscana deve crescere tutta insieme”. Durante un incontro a Siena, Giani ha spiegato che questa scelta mira a rivitalizzare i centri storici e contrastare lo spopolamento, con un particolare focus sulle strategie di valorizzazione della Toscana Diffusa. Un dettaglio che distingue questa iniziativa è la priorità data agli interventi di riqualificazione degli edifici abbandonati, per attrarre nuove attività e residenti.

La rigenerazione urbana è di vitale importanza per rivitalizzazione dei piccoli centri e, dunque, per le politiche di valorizzazione della Toscana Diffusa. Per questo la Regione Toscana ha scelto di sostenere le specifiche necessità dei Comuni meno densamente abitati o più lontani dalle grandi conurbazioni attraverso un bando mirato, al quale sono state destinate ad oggi risorse per 13,7 milioni di euro, che hanno permesso di finanziare tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 ben 28 progetti presentati da altrettanti Comuni (15 realtà a ottobre 2025 con una prima tranche da 7,9 milioni di euro; altri 13 progetti lo scorso 9 febbraio con un rifinanziamento del bando da 5,8 milioni).