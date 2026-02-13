Fondazione di Comunità e Conservatorio Nicola Sala per le scuole della Terra Santa

La Fondazione di Comunità e il Conservatorio “Nicola Sala” hanno organizzato una serata speciale per raccogliere fondi destinati alle scuole e ai bambini della Terra Santa, un evento che ha coinvolto numerosi musicisti e volontari locali.

Una serata di alto profilo culturale e umano per sostenere concretamente i bambini e le scuole della Terra Santa. Martedì 17 febbraio, presso l' Auditorium San Vittorino di Benevento, si terrà un evento benefico promosso dalla Fondazione di Comunità di Benevento, con la collaborazione del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" e il sostegno dell' Associazione Campania Europa Mediterraneo, di GenerIdea e di Mondo Magico. Ospite dell'iniziativa sarà Padre Ibrahim Faltas, frate francescano di origine egiziana, da anni protagonista di un instancabile impegno per il dialogo, la mediazione e la solidarietà in Terra Santa.