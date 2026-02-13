Fondartigianato | nuove risorse e nuove scadenze per l’Invito 2-2025

Fondartigianato ha aumentato le risorse per l’Invito 2-2025, a causa di un incremento di fondi destinati alla formazione degli artigiani. L’organismo ha infatti stanziato 10,8 milioni di euro in più, offrendo nuove opportunità di finanziamento alle aziende del settore. La decisione mira a sostenere progetti formativi e a rispettare le scadenze previste per la presentazione delle domande.