Fondartigianato | nuove risorse e nuove scadenze per l’Invito 2-2025

Fondartigianato ha aumentato le risorse per l’Invito 2-2025, a causa di un incremento di fondi destinati alla formazione degli artigiani. L’organismo ha infatti stanziato 10,8 milioni di euro in più, offrendo nuove opportunità di finanziamento alle aziende del settore. La decisione mira a sostenere progetti formativi e a rispettare le scadenze previste per la presentazione delle domande.
ROMA – Fondartigianato, Fondo interprofessionale per la formazione continua costituito dalle Parti Sociali dell’artigianato, amplia la dotazione finanziaria dell’Invito 2-2025, mettendo a disposizione nuove risorse, pari a 10,8 milioni di euro. Le risorse si aggiungono ai 21,8 milioni di euro già stanziati, portando il totale complessivo dell’Invito a oltre 32 milioni di euro, e sono accompagnate da nuove scadenze per la presentazione dei progetti, ciascuna per Linea di intervento. L’iniziativa si colloca nel quadro degli indirizzi per la programmazione dell’attività formativa 2026, definiti dalle Parti Sociali costituenti il Fondo (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
