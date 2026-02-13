FolGav ragazze sconfitte Ma un grande spirito
L’Atletico Viareggio ha battuto 8-5 il Follonica Gavorrano nel match di Serie C femminile di calcio a 5, un risultato che ha sorpreso molti perché le ragazze di Follonica avevano dimostrato grande determinazione e spirito combattivo, nonostante la sconfitta.
Pirotecnico 8-5 tra Atletico Viareggio e Follonica Gavorrano, gara valida per il campionato di Serie C di calcio a 5 femminile. Le ragazze biancorossoblù escono sconfitte, ma mostrano grande determinazione e spirito di squadra. Nonostante le assenze scendono in campo con grinta e voglia di lottare. Fin dall'inizio capitan D'Antoni si fa sentire creando la prima occasione con un tiro preciso da fuori area che colpisce l'incrocio dei pali, negandole la gioia del gol. Le padrone di casa, però, passano in vantaggio e raddoppiano rapidamente. Le ragazze biancorossoblù non si arrendono e, con una grande punizione, D'Antoni accorcia le distanze.
FolGav, vittoria per morale e classifica. Rinaldini: "Abbiamo fatto una grande gara"
I giocatori del Follonica Gavorrano festeggiano una vittoria importante che li rilancia in classifica e dà morale alla squadra.
Volley A2 donne: le ragazze del tecnico Bendandi sono reduci da alcune sconfitte pesanti. La Clai deve recuperare subito il passo giusto. Dal (quasi) quarto posto all’ottavo in classifica
Serie D, il FolGav battuto a Siena Ai bianconeri della città del Palio basta un rigore per vincere 1-0, e superare i minerari