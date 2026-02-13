FolGav ragazze sconfitte Ma un grande spirito

L’Atletico Viareggio ha battuto 8-5 il Follonica Gavorrano nel match di Serie C femminile di calcio a 5, un risultato che ha sorpreso molti perché le ragazze di Follonica avevano dimostrato grande determinazione e spirito combattivo, nonostante la sconfitta.