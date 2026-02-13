Fofi ha preso la parola dopo la partita della Fermana, sottolineando che la squadra è “compatta e sa anche soffrire”, in un momento in cui il centrocampista ha ritrovato il gol dopo un lunghissimo digiuno di due mesi e mezzo, anche se nessuno dalla tribuna si era accorto della sua presenza sul campo.

E’ tornato a segnare dopo un digiuno di due mesi e mezzo abbondanti ma, in fin dei conti, nessuno dalla tribuna se ne era accorto. La Fermana gira benissimo comunque in attacco e le sue prestazioni sono sempre state convincenti. Di certo però quel tap-in vincente sul tiro di Guti respinto dal portiere del Fabriano Cerreto ha spianato la strada ai gialloblù per il successo sui cartai ma ha anche rotto un sortilegio che per un attaccante, soprannominato "Il Cobra" ("me lo ha dato un giornalista romano che mi conosce dalle giovanili perché quando mi assentavo un attimo era proprio il momento in cui la mettevo dentro", ndr), poteva anche pesare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fofi lancia la Fermana: "È compatta e sa anche soffrire"

La Fermana festeggia una vittoria importante, anche se il protagonista non è stato solo il gol.

