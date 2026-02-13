Fiumicino in arrivo la rottamazione delle entrate | cosa prevede la misura

A Fiumicino, la decisione di avviare la “rottamazione” delle entrate deriva dalla necessità di alleggerire il peso dei debiti fiscali. La Giunta Comunale ha approvato un piano che permette ai cittadini di regolarizzare le proprie pendenze con agevolazioni, in risposta alle difficoltà economiche crescenti. La misura, prevista dalla legge di bilancio 2026, punta a favorire il recupero delle entrate e a offrire un’opportunità concreta per chi ha accumulato debiti con il Comune. In pratica, chi ha importi in sospeso potrà usufruire di condizioni più vantaggiose per mettersi in regola

Fiumicino, 13 gennaio 2026 – "La Giunta Comunale ha approvato, con apposita delibera, un atto di indirizzo per l'introduzione della definizione agevolata delle entrate comunali, prevista dalla legge di bilancio 2026. Uno strumento che consentirà ai cittadini di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti dell'Ente con condizioni significativamente più favorevoli rispetto alla disciplina ordinaria", lo fa sapere il Comune di Fiumicino. Cosa prevede la misura. La misura permetterà: una possibile riduzione o eliminazione di sanzioni e interessi;. la definizione agevolata delle controversie tributarie in corso e dei tributi gestiti dalle regioni e dagli enti locali, fatto salvo per l'imposta regionale sulle attività produttive, per le compartecipazione e le addizionali a tributi erariali.