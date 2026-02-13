Fiumicino Calicchio | Trasporto disabili all’area Edilizia a rischio 50 studenti

Il trasporto disabili all’area Edilizia di Fiumicino rischia di sparire, secondo Calicchio, perché i cambiamenti recenti mettono a rischio 50 studenti. La decisione di spostare i servizi ha sollevato preoccupazioni tra le famiglie, che temono di perdere un sistema di assistenza consolidato in oltre quindici anni. La situazione si aggrava con un’ulteriore, concreta certezza: le modifiche potrebbero impedire a molti di raggiungere le scuole in modo sicuro e tempestivo.

Fiumicino, 13 febbraio 2026 – “Altro che riorganizzazione per migliorare il servizio: qui si sta smantellando un sistema di tutela costruito in oltre quindici anni”. A lanciare l’allarme è il consigliere comunale Paolo Calicchio in merito alla nuova procedura di affidamento dell’appalto per la gestione del trasporto scolastico integrato del Comune di Fiumicino, soprattutto rispetto alla decisione della giunta di spostare il servizio dedicato agli alunni con disabilità dall’Area Servizi Sociali all’Area Edilizia e Trasporto Pubblico Locale. Una scelta motivata dall’Amministrazione con la frase: “Per meglio raggiungere gli obiettivi degli alunni disabili”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su fiumicino calicchio Trasporto casa-scuola per studenti disabili: ecco come fare domanda e le scadenze Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola Ultime notizie su fiumicino calicchio Aeroporto di Fiumicino, potenziata l'assistenza a disabili e persone a ridotta mobilitàRfi e Aeroporti di Roma Assistance firmano l'accordo che introduce un modello di cooperazione strutturato tra il servizio di assistenza ferroviaria e quello aeroportuale ... romatoday.it FIUMICINO ONLINE - Pala Fersini, polemica sull’inaugurazione. Calicchio: “Taglio del nastro autocelebrativo, ora chiederò accesso agli atti” ... Per leggere l'articolo Clicca qui https://www.fiumicino-online.it/articoli/politica/pala-fersini-polemica-sullinaugur - facebook.com facebook