Fishing tourism la pesca sportiva vale oltre 10 mld in Europa Il golfo di Napoli alla Fiera si Rimini
Il turismo legato alla pesca sportiva in Europa supera i 10 miliardi di euro all’anno, e il golfo di Napoli si prepara a presentarlo alla Fiera di Rimini. Oggi, chi si dedica alla pesca non è più solo un appassionato con la canna in mano, ma un viaggiatore che sceglie di soggiornare in lodge di lusso, prenotare charter e affidarsi a guide professionali. La crescita di questa attività attira sempre più persone, anche da altri Paesi.
Il pescatore con la canna in spalla non è più un cliché da cartolina. Oggi è un viaggiatore che prenota charter, lodge esclusivi e guide certificate. E soprattutto spende. Il cosiddetto fishing tourism si sta ritagliando uno spazio preciso nel turismo esperienziale europeo, muovendo miliardi e ridisegnando l’offerta di porti, destinazioni e operatori specializzati. Il fenomeno sarà al centro di Pescare Show 2026, il salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group, in programma alla Fiera di Rimini dal 13 al 15 febbraio 2026 ( www.pescareshow.🔗 Leggi su Ildenaro.it
