Fishing tourism la pesca sportiva vale oltre 10 mld in Europa Il golfo di Napoli alla Fiera si Rimini

Il turismo legato alla pesca sportiva in Europa supera i 10 miliardi di euro all’anno, e il golfo di Napoli si prepara a presentarlo alla Fiera di Rimini. Oggi, chi si dedica alla pesca non è più solo un appassionato con la canna in mano, ma un viaggiatore che sceglie di soggiornare in lodge di lusso, prenotare charter e affidarsi a guide professionali. La crescita di questa attività attira sempre più persone, anche da altri Paesi.

Il pescatore con la canna in spalla non è più un cliché da cartolina. Oggi è un viaggiatore che prenota charter, lodge esclusivi e guide certificate. E soprattutto spende. Il cosiddetto fishing tourism si sta ritagliando uno spazio preciso nel turismo esperienziale europeo, muovendo miliardi e ridisegnando l’offerta di porti, destinazioni e operatori specializzati. Il fenomeno sarà al centro di Pescare Show 2026, il salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group, in programma alla Fiera di Rimini dal 13 al 15 febbraio 2026 ( www.pescareshow.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dal 13 al 15 febbraio 2026, il Club Nautico Rimini sarà presente a Pescare Show con uno stand alla Fiera di Rimini, nel Padiglione A1, stand 198.

La città di Rimini si prepara ad accogliere ancora una volta Pescare Show, la fiera dedicata alla pesca sportiva.

