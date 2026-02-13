Fiorentina | i convocati per Como Gudmundsson e Rugani non ci sono

La Fiorentina ha annunciato i convocati per la partita contro il Como, ma Gudmundsson e Rugani sono stati esclusi a causa di problemi fisici. Entrambi i giocatori si sono allenati a parte durante la settimana e non sono riusciti a recuperare in tempo per la sfida. La squadra si prepara dunque senza di loro, puntando su altre soluzioni offensive e difensive.

FIRENZE – Gudmundsson e Rugani non ce l'hanno fatta. Non sono stati convocati da Vanoli per la trasferta di Como, dove la Forentina giocherà una partita decisiva non solo per la classifica, ma a quanto sembra anche per il futuro dell'allenatore stesso.

La Fiorentina si prepara per una trasferta decisiva a Como.

