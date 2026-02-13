Fiorello a La Pennicanza il surreale discorso di rientro di Andrea Pucci

Fiorello ha partecipato a La Pennicanza per parlare di Sanremo 2026, dopo che Andrea Pucci ha fatto un discorso insolito al suo rientro. Pucci ha portato in scena un intervento surreale che ha attirato l’attenzione dei presenti, aggiungendo un tocco di comicità alla serata. Venerdì 13 febbraio, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno chiuso la settimana con un approfondimento sul futuro del festival.

Fiorello e Fabrizio Biggio concludono la settimana de La Pennicanza, venerdì 13 febbraio, con un focus su Sanremo 2026. Questa volta si commenta la notizia della visita di Carlo Conti e dei partecipanti alla gara canora al Quirinale e non manca la satira su Andrea Pucci il cui passo indietro sta diventando un vero e proprio caso, il primo della 76esima edizione del Festival. La Pennicanza si apre con omaggio storico di Fiorello: “Oggi è la Giornata Mondiale della Radio! Pensate, oggi nel 1946 andò in onda il primo programma: Radio Onu. Dopo arrivarono ‘Il Ruggito del Coniglio’ e subito dopo ‘Deejay Chiama Italia’. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, il surreale discorso di rientro di Andrea Pucci Approfondimenti su andrea pucci Fiorello imita Andrea Pucci: la gag che fa ridere più dell’originale Durante la puntata di ieri de La Pennicanza, Fiorello ha fatto ridere il pubblico con un’imitazione di Andrea Pucci. Fiorello "estorce" un commento a Carlo Conti sul caso di Andrea Pucci. E lancia una nuova co-conduttrice a Sanremo Fiorello si mette in mostra a Sanremo, questa volta con alcune battute e qualche sorpresa. Ultime notizie su andrea pucci Argomenti discussi: Fiorello a La Pennicanza, nuove rivelazioni di Fabrizio Corona (ma col trucco); Fiorello a La Pennicanza, Fan di Mameli in rivolta: Laura Pausini canta l'Inno alle Olimpiadi; Fiorello ‘inchioda’ Antonella Clerici in diretta a La Pennicanza: Ecco con chi se la fa…; Fiorello, 'La Pennicanza diventa la Sanremanza per il festival'. Fiorello a La Pennicanza riceve la videochiamata di Amadeus e insieme danno l'annuncio ironico su chi condurrà Sanremo 2027Fiorello a La Pennicanza riceve la videochiamata di Amadeus e insieme danno l’annuncio ironico su chi condurrà Sanremo 2027. dilei.it Fiorello punge Carlo Conti: Sei un bugiardo. E lancia il sospetto su Celentano a SanremoFiorello parte all’attacco – con il sorriso, ma nemmeno troppo – nella puntata di venerdì 13 febbraio de La Pennicanza. Carlo Conti sei un bugiardo, esordisce senza giri di parole, accendendo subito ... corrieredellumbria.it Cara Giorgia, scrivo a te direttamente. Giorni fa, per difendere il comico Andrea Pucci – l’invitato a Sanremo scappato dopo le accuse di sessismo e simpatie fasciste – hai deciso di bastonare un vignettista. Ma guarda un po’: di tutti i vignettisti che ci sono in Ita - facebook.com facebook Il comico Andrea Pucci ha rinunciato a Sanremo dopo le polemiche. A commentare la scelta, a #dimartedi, sono stati Luca e Paolo. x.com