Fiocchi cignon e onde morbide L' amore ispira anche i capelli Qualche idea per vedersi diversa più romantica

Il freddo di febbraio ha portato con sé anche l’ispirazione per acconciature romantiche, spinta dalla voglia di sentirsi speciali in occasione di San Valentino. Tra ciocche morbide, onde leggere e dettagli delicati, molte persone cercano nuovi modi per cambiare look e aggiungere un tocco di dolcezza al proprio stile. Quest’anno, c’è chi preferisce dedicarsi a una serata intima, magari con una cena romantica, e chi invece sceglie un momento di relax tra amici, senza rinunciare all’amore e alla compagnia.
A San Valentino c’è chi sogna una cena galante, chi preferisce una serata cozy tra divano e serie tv e chi, invece, lo celebrea in chiave single, ma comunque circondata dall’amore di amiche e amici. Qualunque sia il mood per la festa degli innamorati, questo passa anche dai capelli. Tre idee di acconciature romantiche, eleganti, facili per una chioma “in love”. Con i consigli dell’esperto. Rihanna moderna Afrodite in lingerie di San Valentino 2026, tra mito e seduzione X Leggi anche › Le acconciature per i capelli mossi: corti, medi o lunghi, le idee San Valentino, tempo di acconciature romantiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Niente più austerità, ma onde morbide da diva e una scelta cromatica che profuma di primavera
Anne Hathaway ha deciso di lasciarsi alle spalle i tagli austeri e il rigore, puntando su un look più morbido e primaverile.
Medicina estetica minimamente invasiva, ma anche massaggi mirati e trattamenti di bellezza. Qualche idea per fare felice (e più bello) anche lui
Il look anche in casa: morbide onde o cignon, lo stile non fa una piega. Fiocchi e cerchietti per essere al top«È fondamentale non essere in disordine, ma senza pensare a fare grandi feste. Il pensiero deve essere solo quello di trascorrere momenti sereni in famiglia», spiega Roberto D’Antonio, storico ... ilmattino.it
Oscar 2025, i beauty look: vince il minimalismo easy chic. Tra onde e chignonRitorno al fascino - o ad una semplicità - di tempi che furono. Sul red carpet degli Oscar 2025, il leitmotiv dei beauty look è stato un minimalismo alla Vecchia Hollywood, che ha diviso i capelli tra ... iodonna.it