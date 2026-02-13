Finanziamenti per le strade rurali | ecco l' elenco dei comuni salernitani beneficiari

Il comune di Battipaglia riceve fondi dal governo per migliorare le strade rurali, dopo aver presentato un progetto che ha soddisfatto i requisiti del bando SRD07. La pubblicazione della graduatoria conferma che altri dieci paesi della provincia di Salerno ottengono risorse per interventi di manutenzione e potenziamento delle vie di collegamento nelle zone agricole. La lista ufficiale, che include anche Sant'Angelo a Fasanella e Oliveto Citra, mostra i beneficiari di un bando dedicato a sostenere lo sviluppo delle aree rurali.

L'intervento prevede la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali

Il Comune di Casalduni ha ottenuto un finanziamento di 500.

È stata pubblicata la graduatoria del bando SRD07, che assegna finanziamenti ai comuni campani per migliorare le strade rurali, e tra i vincitori figura il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, che ha ottenuto il massimo contributo di 500mila euro per la riqualificazione delle strade di collegamento tra i quartieri periferici.

