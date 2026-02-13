File Epstein dagli Stati Uniti arriva l' ufficialità | Non è il Nicola Caputo casertano L' ex assessore regionale chiederà i danni

L’ex assessore regionale Nicola Caputo, di Caserta, ha ricevuto ufficialmente la conferma dagli Stati Uniti: non è il Nicola Caputo casertano coinvolto nei file Epstein. La notizia arriva dopo settimane di attese e speculazioni, e Caputo ha già annunciato che chiederà i danni per diffamazione. La conferma definitiva, arrivata attraverso documenti giudiziari, mette fine alle voci che lo vedevano tra i presunti protagonisti di uno dei filoni più discussi degli ultimi tempi. Caputo, che ha sempre negato ogni coinvolgimento, ha commentato con fermezza: “La verità arriva sempre”.

L’ex eurodeputato e assessore regionale della Campania annuncia: “La verità è ufficiale. Il nome presente nei documenti non è il mio”. E annuncia richieste di risarcimento danni “La verità arriva sempre”. Con queste parole Nicola Caputo, già eurodeputato e attuale assessore regionale della Campania, ha commentato la smentita ufficiale relativa al suo presunto coinvolgimento nei cosiddetti “file Epstein”. Il caso era esploso nelle scorse ore dopo la diffusione di notizie che accostavano il suo nome ai documenti legati a Jeffrey Epstein, il finanziere americano al centro di uno dei più gravi scandali internazionali degli ultimi anni.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il deputato repubblicano Thomas Massie ha chiarito che l’ex europarlamentare Nicola Caputo non è coinvolto nel file Epstein, sostenendo che si tratta di un errore di identità e che il nome citato nei documenti non corrisponde all’esponente italiano.

Nuovi documenti rivelano che il nome di Leonardo DiCaprio compare nei file di Jeffrey Epstein.

