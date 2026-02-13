Fibra Ottica in Sicilia | Enna e Castel S Pietro Romano si connettono al futuro digitale

Open Fiber ha avviato la posa della fibra ottica a Castel San Pietro Romano e nelle zone di Enna, portando una connessione più veloce e stabile. Questa operazione mira a migliorare la comunicazione e l’accesso a servizi digitali per le comunità locali. Già da ora, molte abitazioni e aziende possono usufruire di una rete più efficiente, fondamentale per l’uso quotidiano e le attività produttive.

Castel San Pietro Romano e la Provincia di Enna Accelerano sulla Digitalizzazione con Open Fiber. Castel San Pietro Romano, nel cuore della Sicilia, e un'ampia area della provincia di Enna, sono al centro di un importante piano di digitalizzazione grazie alla collaborazione con Open Fiber. L'iniziativa, annunciata il 13 febbraio 2026, mira a estendere la copertura della fibra ottica a numerosi comuni, aprendo nuove opportunità per cittadini e imprese in un territorio che storicamente ha sofferto di un divario infrastrutturale. Un Piano Esteso per l'Intera Provincia. L'accelerazione della digitalizzazione non si limita al solo comune di Castel San Pietro Romano, ma coinvolge un'area vasta che comprende Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano C.

