Fiat Qubo L | riparte la sfida dei multispazio con prezzi da 24.350€ e versione elettrica da 339 km di autonomia

La Fiat Qubo L torna sul mercato italiano, con prezzi di partenza da 24.350 euro e una versione elettrica che offre fino a 339 km di autonomia. La casa torinese ha annunciato l’apertura delle vendite dopo la presentazione al Salone di Bruxelles 2026, puntando a rilanciare il segmento dei multispazio con un modello che combina praticità e tecnologia. La versione elettrica si distingue per la batteria da 52 kWh, capace di coprire lunghe distanze senza problemi.

Fiat Qubo L: al via le vendite con prezzi e motorizzazioni. La nuova Fiat Qubo L, presentata al Salone di Bruxelles 2026, è ora disponibile per l’acquisto in Italia. Il multispazio, declinato in versioni a cinque o sette posti, parte da 24.350 euro e offre una gamma di motorizzazioni che include anche una versione elettrica con autonomia di 339 km (WLTP). L’obiettivo di Fiat è intercettare una domanda di veicoli versatili e funzionali, in un mercato sempre più orientato ai SUV. Un ritorno nel segmento dei multispazio. L’arrivo della Qubo L rappresenta una novità nel panorama automobilistico italiano, segnando un ritorno nel segmento dei multispazio compatti che aveva visto un declino negli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Porsche lancia la nuova Cayenne elettrica, puntando a unire le prestazioni di una supercar con un’autonomia adatta ai lunghi viaggi.

