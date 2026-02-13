Fête du Citron a Mentone | viaggio nella festa più agrumata d’Europa

La Fête du Citron a Mentone si svolge quest’anno con una straordinaria esposizione di sculture di agrumi che attirano migliaia di visitatori. La causa di questa grande festa è la tradizione secolare della coltivazione di limoni e arance nella regione, che ogni anno si trasforma in opere d’arte colorate. In questa edizione, le vie della città si riempiono di pareti e statue realizzate con oltre 140 tonnellate di agrumi, creando un’atmosfera vibrante e profumata.

Il sole di febbraio si riflette sui frutti dorati che ricoprono ogni angolo di Mentone. Cammino lungo la Promenade du Soleil mentre davanti ai miei occhi 140 tonnellate di limoni e arance prendono forma in sculture che sfidano la gravità. Non è un miraggio: è la Fête du Citron, l'evento che dal 1934 trasforma questa cittadina della Costa Azzurra in un teatro a cielo aperto dove l'agrume diventa arte. L'aria è intrisa di essenze agrumate. Mi fermo davanti a una struttura alta oltre undici metri: rappresenta una balena gigantesca, ogni centimetro della sua superficie tappezzato di limoni e arance legati con 750.

