Festival di Sanremo | Conti Pausini e cantanti al Quirinale sulle note di Azzurro Mattarella | La musica pop patrimonio italiano

Il Festival di Sanremo ha portato oggi, 13 febbraio 2026, i suoi protagonisti al Quirinale, coinvolti in un evento storico voluto dal presidente Mattarella, che ha definito la musica pop un patrimonio italiano. La visita ha visto il direttore artistico Conti, la cantante Laura Pausini e alcuni artisti che parteciperanno alla rassegna, esibirsi sulle note di

ROMA – Occasione storica: per la prima volta le porte del Quirinale si sono aperte oggi, 13 febbraio 2026, per i protagonisti del Festival di Sanremo, il direttore artistico Conti, la co-conduttrice Laura Pausini, gli artisti che dal 24 febbraio saliranno sul palco dell’Ariston. Mancava solo Patty Pravo, trattenuta a casa da una leggera influenza. Con loro, a rappresentare la Rai, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Prima dell'”in bocca al lupo collettivo, in modo assolutamente imparziale” rivolto da Mattarella agli artisti, c’è spazio anche per un coro sulle note di Azzurro, la hit di Paolo Conte portata al successo da Adriano Celentano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Carlo Conti e il cast di Sanremo 2026 sono arrivati questa mattina al Quirinale, dove sono stati ricevuti dal presidente Sergio Mattarella, che ha voluto incontrarli per un saluto ufficiale prima dell’inizio del festival.

Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i protagonisti di Sanremo 2026, tra cui Carlo Conti e Laura Pausini, per una visita ufficiale.

