Festa di Carnevale con ballo in maschera a Villa Piantelli
I CIV Corso Sardegna Bassa e Nel Cuore di Marassi, in collaborazione con le associazioni Bimbi fuori dal Coro e ANGSA Liguria, organizzano la tradizionale Festa di Carnevale con ballo in maschera a Villa Piantelli, che si terrà martedì 17 febbraio alle 21 in corso De Stefanis 8.
Approfondimenti su villa piantelli
Ultime notizie su villa piantelli
CIV Corso Sardegna Bassa e Nel Cuore di Marassi, in collaborazione con le associazioni Bimbi fuori dal Coro e ANGSA Liguria organizzano il consueto appuntamento con la Festa di Carnevale che quest'anno si terrà a il **17 febbraio** ore 21.00 a Villa Pian - facebook.com facebook