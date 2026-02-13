Festa di Carnevale a Mandello
L’Amministrazione comunale di Mandello del Lario annuncia la sfilata di Carnevale che si terrà sabato 14 febbraio alle ore 14, dopo che lo scorso anno l’evento era stato annullato a causa delle restrizioni sanitarie.
L’Amministrazione comunale di Mandello del Lario annuncia la sfilata di Carnevale sabato 14 febbraio alle ore 14.30 presso l’Oratorio del Sacro Cuore, punto di ritrovo e di partenza per la sfilata che poi proseguirà per via Nazario Sauro, via Cesare Battisti, piazza IV Novembre, via Dante e piazza Leonardo da Vinci. L’arrivo in piazza Leonardo da Vinci è previsto per le ore 15 e lì si terrà lo spettacolo di suonatori, trampolieri e giocolieri della Compagnia Spettacolo Senza Mura, a cura della Pro loco di Mandello del Lario. Il Carnevale a Mandello è da sempre un momento di grande coesione e gioia per tutta la comunità.🔗 Leggi su Leccotoday.it
