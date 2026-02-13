Festa di Carnevale a Mandello

L’Amministrazione comunale di Mandello del Lario annuncia la sfilata di Carnevale che si terrà sabato 14 febbraio alle ore 14, dopo che lo scorso anno l’evento era stato annullato a causa delle restrizioni sanitarie.

L’Amministrazione comunale di Mandello del Lario annuncia la sfilata di Carnevale sabato 14 febbraio alle ore 14.30 presso l’Oratorio del Sacro Cuore, punto di ritrovo e di partenza per la sfilata che poi proseguirà per via Nazario Sauro, via Cesare Battisti, piazza IV Novembre, via Dante e piazza Leonardo da Vinci. L’arrivo in piazza Leonardo da Vinci è previsto per le ore 15 e lì si terrà lo spettacolo di suonatori, trampolieri e giocolieri della Compagnia Spettacolo Senza Mura, a cura della Pro loco di Mandello del Lario. Il Carnevale a Mandello è da sempre un momento di grande coesione e gioia per tutta la comunità.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su festa carnevale

Domenica 22 febbraio l’Eduteca apre le sue porte per una festa di Carnevale.

Ultime notizie su festa carnevale

Argomenti discussi: Carnevale in città: Bolzano si accende di colori e musica; Sito Istituzionale | Carnevale nel Municipio VIII; Carnevale Novarese 2026 - Pomeriggio di Festa; Feste di Carnevale in Trentino. Da oggi siamo tutti in maschera: ecco la guida completa agli eventi di oggi e domani.

Carnevale di Arco 2026: 150 anni di festa! La nostra guida per famiglieDal 13 al 15 febbraio 2026 Arco festeggia i 150 anni di Carnevale: spettacoli gratuiti, maxi torta, Arcorida e consigli pratici per viverlo con i bambini. nostrofiglio.it

Martedì grasso tra carri, festa e colori: arriva il Carnevale, attesi in 60mila in cittàTREVISO - La città si prepara ad accogliere la sfilata dei carri allegorici del Carnevale, da sempre la più partecipata ed attesa festa popolare, nel pomeriggio ... ilgazzettino.it

CARNEVALE BACOLI 2026: quattro giorni di festa tra Cappella, Bacoli, Fusaro e Baia (14-17 febbraio) Consulta anche i link con tutte le ordinanze per le aree chiuse temporaneamente al traffico e i vari provvedimenti adottati ai fini dello svolgimento delle ma - facebook.com facebook