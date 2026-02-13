Ferretti a Bologna | 40 anni di musica e parole in Percuotendo In cadenza anticipo del ritorno dei Csi

Giovanni Lindo Ferretti arriva a Bologna e presenta “Percuotendo. In cadenza”, uno spettacolo che celebra i suoi 40 anni di musica e parole, in vista del ritorno dei Csi. Ferretti ha scelto l'Arena del Sole per condividere un viaggio intimo, tra canzoni, storie e riflessioni che ripercorrono la sua lunga carriera. A differenza di altri artisti, questa volta ha deciso di concentrarsi sul rapporto diretto con il pubblico, senza aggiunte scenografiche, mettendo in primo piano solo voce e chitarra.

