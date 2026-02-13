Ferrara finto agente prova a truffare una 99enne | arrestato dai poliziotti infiltrati in casa

Ferrara, un uomo di 40 anni è stato arrestato dai poliziotti infiltrati in casa della vittima, una 99enne, dopo aver tentato di convincerla a consegnare soldi con la scusa di un finto agente di polizia.

È stato arrestato un uomo di 40 anni per truffa aggravata ai danni di una donna di 99 anni a Ferrara. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura, è stata resa possibile grazie a un’attenta attività di prevenzione e monitoraggio. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, mentre il malvivente stava per mettere a segno il colpo. La dinamica della truffa: il falso maresciallo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha portato a termine un’importante operazione lunedì scorso, riuscendo a bloccare un tentativo di truffa aggravata ai danni di una cittadina di 99 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

