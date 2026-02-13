Federica Brignone si ricarica: una giornata di scarico prima della sfida sul gigante Federica Brignone ha passato la mattinata a rilassarsi sulle Dolomiti, lontano dalle piste e dai preparativi, per recuperare energie prima della gara di gigante che si terrà domani. Dopo aver conquistato l’oro nel super-G ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, l’atleta si concentra ora sul ritorno alle competizioni di slalom gigante, cercando di recuperare le forze in vista della sfida cruciale. A differenza di altre volte, questa volta ha scelto di dedicare più tempo al riposo, evitando allenamenti intensi,

Federica Brignone prosegue la sua stagione olimpica concentrandosi sul recupero dopo l’oro nel super-G assegnato ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. La giornata è dedicata al lavoro di scarico e al sostegno fisico, con l’obiettivo di tornare a testare le curve del gigante nel prossimo turno di gara. La campionessa milanese sta sfruttando un ciclo di attività mirate per preservare la condizione atletica e facilitare il rientro sugli sci. Le sessioni di massaggi si integrano con percorsi di osteopatia e fisioterapia, offerti dal CONI presso la Villaggio Olimpico di Fiames. Questo insieme di interventi è finalizzato a facilitare il recupero e a promuovere uno scarico efficace, mantenendo alta la prontezza per la tappa successiva del programma. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Federica Brignone si ricarica: una giornata di scarico prima della sfida sul gigante

Approfondimenti su federica brignone

Federica Brignone recupera le energie: giornata di scarico in vista del gigante Quella di oggi sarà una giornata all’insegna del riposo per Federica Brignone.

Federica Brignone torna in pista dopo un infortunio di circa 10 mesi.

Ultime notizie su federica brignone

Argomenti discussi: Federica Brignone, la casa rifugio in Valle d'Aosta: Davide il fratello allenatore, il nuovo fidanzato segreto e mamma Maria Rosa sciatrice; La caduta, la fisioterapia, l’ipnosi. La rinascita di Federica Brignone in 315 giorni; La Salle, nel paese di Federica Brignone con la postina Sonia: Per lei lettere e cartoline anche dall’estero; LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia argento dietro la favorita Francia.

Federica Brignone recupera le energie: giornata di scarico in vista del giganteQuella di oggi sarà una giornata all’insegna del riposo per Federica Brignone. A 24 ore di distanza dalla meravigliosa medaglia d’oro conquistata nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la ... oasport.it

Federica Brignone: la casa rifugio, il fratello allenatore, il nuovo fidanzato segreto e mamma Maria Rosa sciatriceFederica Brignone nuova campionessa olimpica nel Super G alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, vincitrice della Coppa del ... msn.com

Un oro olimpico a San Siro: il Milan inviterà presto Federica Brignone, grande tifosa rossonera x.com

Dopo il terribile incidente del 3 aprile 2025, durante il gigante agli assoluti all’Alpe Lusia, c’era una frase chiave per definire il futuro, agonistico ma prima di tutto personale, di Federica Brignone: «Bisogna fare presto». Tambureggiava nella testa del dottor And - facebook.com facebook