Fede una discesa pazzesca durata 315 giorni | è l' impresa sportiva degli anni Duemila

Fede, un’impresa sportiva che durerà 315 giorni, ha conquistato le Tofane realizzando una discesa pazzesca. La gara, in cui ha sfidato le condizioni più estreme, si è svolta per oltre un anno e ha segnato un record tra le imprese degli anni Duemila. Tra i dettagli più sorprendenti, il fatto che Franco Baresi, nel 2002, si operò al ginocchio e tornò a giocare durante lo stesso Mondiale, dimostrando una tempra che pochi atleti possono eguagliare.

Il professore che la operò in una clinica milanese si chiamava Accetta. Non suonava rassicurante. Era il 3 aprile 2025. Federica Brignone si era presentata con la gamba sinistra a pezzi. A dispetto del cognome, il professore garantì: "Ho fatto un bel puzzle. Era un disastro, abbiamo rimesso assieme il possibile ed è venuto bene". Maria Rosa Quario, la mamma ex campionessa, era certa che la figlia fosse al traguardo di una splendida carriera. A 34 anni aveva vinto tutto, tranne un oro olimpico. Sbagliava. Era il cancelletto di partenza: da Milano a Cortina, una discesa pazzesca, lunga 315 giorni, conclusa ieri con l’oro al collo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fede, una discesa pazzesca durata 315 giorni: è l'impresa sportiva degli anni Duemila Chi è Mariangela Eboli, la ex di Checco Zalone. Una storia durata 18 anni, poi il crollo degli affari Mariangela Eboli, ex compagna di Checco Zalone, ha condiviso con lui 18 anni di vita. Vecchia a chi? Lindsey Vonn ha vinto una discesa libera a 41 anni, 2.830 giorni dopo l’ultima A 41 anni, Lindsey Vonn ha conquistato una vittoria in discesa libera, dimostrando che l’età non è un limite nello sport. Contenuti correlati Argomenti discussi: Fede, una discesa pazzesca durata 315 giorni: è l'impresa sportiva degli anni Duemila; FEDERICA BRIGNONE INFINITA! ORO IN SUPERG A CORTINA, DALL’INFORTUNIO ALLA GLORIA IMMENSA; Ragazze, fateci sognare: Brignone apre la discesa azzurra, Goggia con il 15, start alle 11.30. L'infinita Vonn per il mito; Pazzesca Federica Brignone! È oro nel Super G alle Olimpiadi otto mesi dopo il tremendo infortunio. C'è bisogno di aggiungere altro per spiegare questa impresa olimpica Fede toglie il primato al norvegese Aksel Lund Svindal (attuale allenatore di Vonn), vincitore della discesa libera di Pyeongchang a 35 anni e 51 giorni. x.com C'è bisogno di aggiungere altro per spiegare questa impresa olimpica Fede toglie il primato al norvegese Aksel Lund Svindal (attuale allenatore di Vonn), vincitore della discesa libera di Pyeongchang a 35 anni e 51 giorni. #OpenAlwaysWins #Samsung - facebook.com facebook