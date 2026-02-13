FdI lancia una petizione per revocare il mandato Onu ad Albanese E lei replica | Torna l’Inquisizione

Fratelli d’Italia ha avviato una petizione per chiedere la rimozione di Francesca Albanese dal suo incarico all’Onu, accusandola di aver espresso posizioni troppo favorevoli ai palestinesi. Albanese risponde definendo questa richiesta come un ritorno dell’Inquisizione, e commenta che si tratta di una pressione ingiustificata. La polemica si accende dopo le recenti dichiarazioni della relatrice speciale, che ha criticato le azioni israeliane nei territori occupati.

Fratelli d'Italia lancia una petizione per chiedere la revoca immediata di Francesca Albanese dal suo ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. E l'Onu esprime forte preoccupazione per gli attacchi rivolti alla sua esperta. FdI sui social sostiene che Albanese "ha superato ogni limite ed è diventata motivo di imbarazzo". E nel link a cui rimanda per la raccolta firme si legge: "Purtroppo, le recenti dichiarazioni pubbliche di Francesca Albanese, attuale relatrice speciale sui territori palestinesi occupati, hanno dimostrato una palese incompatibilità con la neutralità richiesta dal suo mandato.