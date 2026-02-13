Il FC 26 EVO Regista Sublime, chiamato anche Crowned Maestro, nasce per perfezionare le abilità dei trequartisti, rendendoli veri e padroni del campo. La sua uscita si deve alla crescente richiesta di giocatori che cercano una guida più efficace in fase di costruzione. Questo aggiornamento, dal costo di 65.000 crediti o 500 FC Points, introduce funzionalità avanzate che migliorano il controllo e la visione di gioco. Tra le novità, ci sono strumenti innovativi che permettono di orchestrare gli attacchi con maggiore precisione e rapidità.

Questa è un’evoluzione “di lusso” (costa 65.000 crediti o 500 FC Points ) pensata per trasformare un trequartista in un architetto del gioco insuperabile. Il boost è enorme: un +15 alla valutazione generale che porta i parametri di passaggio e dribbling a livelli da Icona Prime. Analisi dei Miglioramenti. Il pacchetto di potenziamenti è tra i più completi visti finora per il ruolo di COC: Piede Debole e Mosse Abilità: Riceve un upgrade di +3 in entrambe (fino a un massimo di 4 SM e 4 WF), rendendo il giocatore estremamente imprevedibile.. Passaggio d’élite: Con un +20 in Passaggio corto, lungo e Visione, il tuo giocatore raggiungerà picchi di 90-91, diventando un cecchino nei filtranti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 EVO Regista Sublime (Crowned Maestro)

Il nuovo aggiornamento FC 26 EVO permette ai centrocampisti di migliorare notevolmente le loro capacità.

