Fausto Calvanese | tagli colori ed emozioni

Fausto Calvanese ha rivoluzionato il suo salone di famiglia, portando innovazione attraverso tagli, colori e emozioni. Ha introdotto nuove tecniche di colorazione e ascolta attentamente ogni cliente, creando un’atmosfera accogliente e personalizzata. Recentemente, ha anche organizzato workshop per giovani parrucchieri, facendo crescere la sua attività e il talento nel quartiere.

Fausto Calvanese ha saputo trasformare il salone di famiglia in un luogo dove ascolto, passione e tecnica si fondono per far sentire ogni cliente speciale L’hair stylist Fausto Calvanese è figlio d’arte: cresce in salone seguendo le orme del padre parrucchiere e, con il tempo, decide di rilevare l’attività di famiglia.Fin dal primo giorno adotta una filosofia personale fatta di ascolto, formazione continua ed evoluzione costante. Oggi quella visione è diventata una realtà riconoscibile dalle sue clienti e non solo soprattutto costruita sulla ricerca dell’eccellenza e sul valore umano del mestiere. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Fausto Calvanese: tagli, colori ed emozioni Approfondimenti su fausto calvanese A Francavilla al Mare il quinto appuntamento della rassegna culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioni A Francavilla al Mare torna l'appuntamento con la rassegna culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, giunta al suo quinto evento. Foibe ed Esodo: viaggio della Memoria tra Friuli, Slovenia e Trieste con Fausto Biloslavo