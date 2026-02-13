Fast & Furious 11 svelata la data di uscita | nel cast anche Cristiano Ronaldo

Il film Fast & Furious 11, intitolato Fast Forever, uscirà il 17 marzo 2028. La notizia si diffonde dopo che sono stati annunciati i dettagli della produzione, che include anche la partecipazione di Cristiano Ronaldo. La presenza dell’attaccante portoghese rappresenta una sorpresa per i fan della saga, che attendono con ansia il finale della serie.

Fast & Furious, la saga dedicata al mondo dei motori più longeva nella storia del cinema, sta per volgere al termine. Come dichiarato da Vin Diesel, attore protagonista della serie nel ruolo dell'anti-eroe Dominic Toretto, l'atto finale arriverà nelle sale il 17 marzo 2028, a 27 anni di distanza dal primo capitolo. Confermato il cast del film precedente, a tutti gli effetti un prologo dell'ultimo atto della serie, quindi con un parterre di attori che spazia dai protagonisti dei primi film fino alle star di Hollywood aggiuntesi man mano con l'evoluzione della saga. Ritroveremo quindi Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Sung Kang e Jordana Brewster, più Dwayne The Rock Johnson, Jason Statham, Jason Momoa e Gal Gadot. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cristiano Ronaldo potrebbe presto fare il suo debutto nel mondo del cinema, ispirato dalla saga di Fast & Furious.

Un indizio social di Vin Diesel ha acceso l'entusiasmo dei fan: una foto con Cristiano Ronaldo e la frase “Abbiamo scritto un ruolo per lui…”.

