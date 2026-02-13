Fare pace con il mondo | dal 20 febbraio all’Insubria cinque incontri per uno sguardo multifocale sulla realtà

Il 20 febbraio, il Comune di Como e l’Università dell’Insubria lanceranno la rassegna «Fare pace con il mondo», un ciclo di cinque incontri dedicati a esplorare diversi punti di vista sulla realtà attuale. Questa iniziativa nasce dalla volontà di promuovere un dialogo aperto e multidisciplinare, coinvolgendo esperti, studenti e cittadini. La serie di incontri si svolgerà presso l’Aula Magna dell’ateneo, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per comprendere meglio i problemi globali e favorire un confronto costruttivo.

Prenderà il via il 20 febbraio la rassegna «Fare pace con il mondo. Uno sguardo multifocale sulla realtà», promossa dal Comune di Como e dall'Università degli Studi dell'Insubria, in collaborazione con l'associazione culturale Il Paguro. Cinque conferenze a ingresso libero, in programma fino al 20 marzo, dedicate alle grandi correnti del pensiero contemporaneo e al tema della pace, affrontato nelle sue molteplici declinazioni culturali, sociali e storiche. Gli incontri si svolgeranno prevalentemente negli spazi dell'Università dell'Insubria a Como. Ad aprire il ciclo, il 20 febbraio nell'Aula magna di via Sant'Abbondio, sarà Massimo Marassi (Università Cattolica di Milano) con un intervento su «In cammino verso la pace: la giustizia».