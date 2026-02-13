Famiglie reali e Olimpiadi | un legame storico

Le famiglie reali hanno sempre avuto un ruolo attivo nelle Olimpiadi, come dimostra il recente investimento della Regina Elisabetta nel supporto agli atleti britannici. Durante le competizioni, membri della famiglia reale sono spesso presenti sugli spalti, incoraggiando gli sportivi e partecipando a eventi ufficiali. Nel 2012, ad esempio, la sovrana ha assistito alle gare di nuoto, mostrando un interesse che va oltre la semplice presenza simbolica. Questa connessione tra regni e sport si estende anche ai medagliati, molti dei quali hanno ricevuto sostegno da parte delle famiglie reali durante le loro carriere.

C'è un filo impercettibile ma saldo che lega le famiglie reali ai Giochi Olimpici. Non solo presenze istituzionali nelle tribune d'onore, ma atleti veri, medaglie conquistate sul campo, cadute, sacrifici e allenamenti come qualsiasi altro sportivo in gara. Dalla vela al bob, dall'equitazione al nuoto, fino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in corso, il rapporto tra monarchie e sport racconta quasi un secolo di storia europea. Il primo oro reale: Olav di Norvegia. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, il Principe ereditario di Norvegia, futuro Olav V, conquistò la medaglia d'oro nella vela (classe 6 metri).

