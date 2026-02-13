Fa i nomi di chi ferì il calciatore 18enne un coetaneo lo punisce incendiando il portone di casa

Bruno Petrone, il calciatore 18enne dell’Angri, è stato ferito ai baretti di Chiaia da un coetaneo che poi, in un gesto di vendetta, ha incendiato il portone di casa dell’aggressore. La vicenda è scoppiata dopo che il giovane calciatore ha identificato tra i responsabili l’autore dell’aggressione con il coltello, un ragazzo di 15 anni, che avrebbe anche fatto il nome dei complici coinvolti nell’accoltellamento. A distanza di settimane, il 15enne ha deciso di punire Petrone per vendetta, portando all’incendio che ha danneggiato gravemente l’ing

Un 15enne avrebbe fatto i nomi dei complici dell'accoltellamento del calciatore 18enne dell'Angri Bruno Petrone, ferito ai baretti di Chiaia, poco più di un mese fa. Per punirlo un 17enne è accusato di aver appiccato un incendio sul portone di casa del ragazzino. Stamattina i carabinieri hanno eseguito l'applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità per il minorenne. Il 18enne Bruno Petrone finì in codice rosso in ospedale con due coltellate all'addome. Complessivamente sono 5 i ragazzi la cui posizione è al vaglio degli inquirenti per l'aggressione che avrebbe potuto costare la vita al giovane calciatore arrivato a Napoli per trascorrere una serata ai baretti.

Bruno Petrone, il calciatore 18enne, ha indicato pubblicamente i nomi di chi lo ha accoltellato nella zona dei Baretti di Chiaia, a Napoli, circa un mese fa, spiegando che ad aggredirlo sono stati un 17enne e un uomo di 30 anni, entrambi collegati a un episodio di vendetta tra gruppi di giovani.

Napoli, Bruno Petrone, 17 anni, ha subito l’incendio della sua casa nella notte, portato avanti da un coetaneo che ha fatto i nomi di chi lo ha ferito e poi ha appiccato il fuoco, accusando di ritorsioni legate a precedenti contrasti.

