Bruno Petrone, il calciatore 18enne, ha indicato pubblicamente i nomi di chi lo ha accoltellato nella zona dei Baretti di Chiaia, a Napoli, circa un mese fa, spiegando che ad aggredirlo sono stati un 17enne e un uomo di 30 anni, entrambi collegati a un episodio di vendetta tra gruppi di giovani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha fatto i nomi dei responsabili dell’ accoltellamento del calciatore 18enne Bruno Petrone che fu aggredito nella zona dei Baretti di Chiaia, a Napoli, circa un mese fa. E per questo è stato ‘punito’. Ci sarebbe questo dietro il tentato incendio di un’abitazione messo in atto lo scorso 12 gennaio. Reato per il quale sarebbe responsabile un ragazzino di 17 anni. Stamattina i carabinieri hanno eseguito l’applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità per il minorenne. Lo scorso gennaio, secondo l’accusa, il 17enne avrebbe utilizzato liquido infiammabile e fiammiferi per tentare di dar fuoco all’abitazione dove vive il minorenne che si costituì per l’accoltellamento del calciatore e che è stato ‘punito’ per aver fatto i nomi degli altri responsabili minorenni successivamente fermati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Fa i nomi di chi ferì il calciatore 18enne e un 17enne lo 'punisce'

