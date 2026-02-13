Fa i nomi di chi ferì il 18enne Bruno Petrone | raid punitivo contro la sua abitazione

Bruno Petrone è stato ferito durante un raid punitivo contro la sua casa, compiuto a causa di una faida tra gruppi di giovani. La rissa si è scatenata dopo che il 17enne coinvolto si era costituito in caserma per alcune denunce. Un coetaneo, sospettato di aver partecipato all’attacco, è stato fermato e ora si trova in un centro di prima accoglienza.

Aveva tentato di incendiare l'abitazione dove vive un 17enne che si era costituito in caserma: fermato un coetaneo, portato in un centro di prima accoglienza.

Napoli, fa i nomi di chi ferì Bruno Petrone: 17enne gli incendia casa

Napoli, Bruno Petrone, 17 anni, ha subito l’incendio della sua casa nella notte, portato avanti da un coetaneo che ha fatto i nomi di chi lo ha ferito e poi ha appiccato il fuoco, accusando di ritorsioni legate a precedenti contrasti.

Fa i nomi di chi ferì il calciatore 18enne e un 17enne lo ‘punisce’

Bruno Petrone, il calciatore 18enne, ha indicato pubblicamente i nomi di chi lo ha accoltellato nella zona dei Baretti di Chiaia, a Napoli, circa un mese fa, spiegando che ad aggredirlo sono stati un 17enne e un uomo di 30 anni, entrambi collegati a un episodio di vendetta tra gruppi di giovani.

